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Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября
Запланирован ли обед с Хабибом, неизвестно.
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября.
Беседа с журналистами станет для бойца первым подобным мероприятием в России. Ирландец расскажет о ближайших планах, тренировках и текущей форме. Возможно, намекнет на то, когда вернется в октагон.
Недавно Конор сообщил о старте продаж собственного виски Proper 12 в России.
А еще Макгрегор сцепился с Хабибом в твиттере и по-русски предложил бойцу встретиться в Москве. Нурмагомедов посоветовал ирландцу не приезжать в столицу России, но тот, похоже, не прислушается.
- Конор не выходил в октагон с 6 октября 2018 года, когда был бит Хабибом в Лас-Вегасе.
- С тех пор россиянин еще раз защитил титул чемпиона UFC в бою с Дастином Порье.
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