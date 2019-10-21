Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября.

Беседа с журналистами станет для бойца первым подобным мероприятием в России. Ирландец расскажет о ближайших планах, тренировках и текущей форме. Возможно, намекнет на то, когда вернется в октагон.

Недавно Конор сообщил о старте продаж собственного виски Proper 12 в России.

А еще Макгрегор сцепился с Хабибом в твиттере и по-русски предложил бойцу встретиться в Москве. Нурмагомедов посоветовал ирландцу не приезжать в столицу России, но тот, похоже, не прислушается.

Конор не выходил в октагон с 6 октября 2018 года, когда был бит Хабибом в Лас-Вегасе.

С тех пор россиянин еще раз защитил титул чемпиона UFC в бою с Дастином Порье.

Конор идет к реваншу с Хабибом. Но сначала надо победить Гэтжи

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