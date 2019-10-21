Главной сенсацией прошедшего в Сочи турнира GFC 19/Krepost 6 стала победа представителя Казахстана Жасулана Акимжана над серебряным призером Олимпиады в Рио Миграном Арутюняном. Причем эта победа была добыта весьма эффектным ударом (смотреть на 15:50).

Акимжан – разносторонний боец

У 22-летнего Жасулана были успехи еще до прихода в ММА. Он чемпион Азии по джиу-джитсу, чемпион Азии по рукопашному бою и чемпион Евразии по панкратиону – все эти титулы он заработал к 19 годам.

«Начинал я с вольной борьбы – можно сказать, что этот вид спорта является моим фундаментом. После начал заниматься джиу-джитсу, попробовал, понравилось. Позже понял, что мне нужно лучше работать руками, поэтому я около года занимался боксом. А потом пришел в ММА», – рассказывал Акимжан.

Сейчас Акимжан мог быть победителем олимпийского чемпиона

Соперник Жасулана Арутюнян изначально занимался греко-римской борьбой и выступал за Россию. Он перешел в армянскую сборную лишь в 2012 году после того, как Миграну не дали выступить на соревнованиях, где разыгрывались лицензии на Олимпиаду в Лондоне.

Спустя четыре года Арутюнян уверенно вышел в финал, где повел против Давора Штефанека, но судьи присудили спорное очко сербу и тем самым отдали ему победу по последнему результативному действию. На пьедестале Арутюнян плакал, Штефанека освистали зрители. После Игр Мигран ушел в ММА и взял себе прозвище Маэстро.

Для казахстанца это всего лишь четвертая побед в профи

Все победные бои Акимжан завершил досрочно – помимо удара пяткой казахстанский боец дважды уничтожил соперников удушающим и один раз – серией панчей. Единственное поражение случилось на Fight Nights Global 81. Тогда спортсмен проиграл Ахмеду Балкизову единогласным решением судей.

Кстати, для Арутюняна поражение от Акимжана стало первым в карьере ММА.

Кумир Жасулана явно не понравится Хабибу

Ведь это не кто иной, как ирландец Конор Макгрегор: «Мне нравится стиль Конора. Он всегда спокоен, держится уверенно. Его удары точны. Некоторые считают, что он многословен и слишком много красуется. Может оно и так. Однако в бою он умеет показать себя. Двигается красиво, а это тоже имеет весомое значение. Ведь помимо зарабатывания очков, нужно еще и заворожить публику».

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