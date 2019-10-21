Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил фото с известным турецким поваром Бураком Оздемиром, который посвятил бойцу ММА особое произведение поварского искусства.

«Во время сгонки веса постоянно просматриваю его страницу. Это очень вкусно и весело – спасибо, брат. С мастером своего дела и с очень интересным человеком», – подписал 31-летний Хабиб публикацию.

25-летний Оздемир прославился в соцсетях благодаря блюдам необычно большого размера.

Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC, победив американца Дастина Порье.

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