«Во время весогонки постоянно смотрю его инстаграм». Хабиб выложил фото с известным турецким поваром
Вкусно и весело.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил фото с известным турецким поваром Бураком Оздемиром, который посвятил бойцу ММА особое произведение поварского искусства.
«Во время сгонки веса постоянно просматриваю его страницу. Это очень вкусно и весело – спасибо, брат. С мастером своего дела и с очень интересным человеком», – подписал 31-летний Хабиб публикацию.
- 25-летний Оздемир прославился в соцсетях благодаря блюдам необычно большого размера.
- Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC, победив американца Дастина Порье.
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