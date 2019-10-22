Российский боец UFC Алексей Кунченко предположил, почему поклонники смешанных единоборств в США мало смотрят трансляции боев из России.

«Они ведь думают, что мы круглый год ходим по снегу, а на дороги выбегают медведи. Мне реально задают такие вопросы. Так и отвечаю: «Да, действительно бегают». Но мы стремимся заявить о себе. Сейчас состоится уже третий турнир UFC в России, у нас загораются новые звезды, такие как Ян, Магомедшарипов. Они появляются на новом рынке и закатывают довольно хорошие бои, что привлекает иностранную публику», – приводит слова 35-летнего Кунченко «RT на русском».

Статистика Кунченко в MMA – 20 побед и одно поражение.

Алексей был чемпионом промоушна М-1 в полусреднем весе.

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