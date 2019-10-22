Российский боец UFC Рамазан Эмеев предположил, в чем заключается феномен Хабиба Нурмагомедова.

– Он выделяется своей воспитанностью. Показывает, как надо себя вести, как нужно уважать старших. Он показывает, как уважает других, и все начинают уважать его. Все возвращается.

– Сможет ли он уйти из спорта без поражений?

– Уверен, что у него все для этого есть. В течение следующих трех лет ни у кого нет шансов его победить. Он должен всех побеждать. Все его победы – не только его личные. Это победы всей страны. Когда он завершит карьеру, в графе поражений должен быть ноль.

– Кого вы считаете лучшим бойцом мира прямо сейчас?

– Конечно, Хабиба. Этот парень не имеет поражений. Первый номер – только он. Еще могу назвать Джона Джонса и Генри Сехудо. Каждый из трех заслуживает быть первым, – цитирует 32-летнего Эмеева «Советский спорт».

9 ноября Эмеев проведет в Москве бой против американца Антонио Рокко Мартина.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.

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