Бывший чемпион UFC из Америки Фрэнки Эдгар объяснил, почему занял сторону Хабиба Нурмагомедова в конфликте с Конором Макгрегором.

«В бою с Хабибом Конор разрушил образ крутого парня. Нурмагомедов совершенно искренен в том, что для него принципиальна тема с Макгрегором – дагестанцы живут по кодексу чести. Я тренировался со многими из них, и они соблюдают кодекс.

Нельзя говорить то, что говорил Конор. А Хабиб ведет себя по-джентльменски, что доказывает его общение с Порье», – сказал 38-летний Эдгар в интервью YouTube-каналу Breaking Bread with Nick Turturro.

Хабиб победил Конора в октябре 2018 года, с тех пор Макгрегор больше не выходил в октагон.

В следующем бою Нурмагомедов одолел Дастина Порье, после поединка они обменялись футболками, которые продали на благотворительном аукционе.

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