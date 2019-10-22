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Соперник Волкова по ивенту UFC в Москве снялся с боя из-за инфекции в ноге

Соперник Волкова по ивенту UFC в Москве снялся с боя из-за инфекции в ноге
Eurosport

41 мин. назад

Джуниор дос Сантос больше недели лежит в больнице.

Оппонент Александра Волкова по главному поединку ивента UFC в Москве Джуниор дос Сантос снялся с боя.

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе не выступит в турнире 9 ноября из-за инфекции в ноге. Бразилец уже более недели находится в больнице, ему провели две операции на зараженном участке, и 35-летний спортсмен банально не успеет восстановиться.

Поединок с Волковым должен был стать для Дос Сантоса последним по контракту с UFC. Волков не выходил в октагон после поражения в поединке с Дерриком Льюисом в октябре 2018 года.

  • Статистика Джуниора – 21:6.
  • У Волкова 30 побед при семи поражениях.

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