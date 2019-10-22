Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых атлетов в истории UFC.

Организация Дэйны Уайта выплатила Макгрегору 8,56 млн евро. Конор дебютировал в UFC в 2015 году и с тех пор поучаствовал в четырех из пяти самых кассовых ивентов в истории организации.

На втором месте – британец Майкл Биспинг, его доход от боев составил 6.38 млн евро. Карьера в MMA серьезно сказалась на здоровье спортсмена – у него искусственные глаз и колено.

Третий – потенциальный соперник Хабиба канадец Жорж Сен-Пьер, он обогатился на 6,29 млн.

Действующего абсолютного чемпиона организации в легком весе Нурмагомедова нет даже в топ-20 списка. Цифры опубликовал The Street, в подсчетах учитывались лишь чистые гонорары за поединки – без спонсорских сделок и бонусов.

Конор не выходил в октагон с поражения от Хабиба в 2018 году.

В октябре у ирландца состоится пресс-конференция в Москве.

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