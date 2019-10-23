Поединок российского бойца Виталия Минакова против американца Хави Айалы сорван. Россиянину не одобрили визу в США.

В конце октября в США состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 232. В основном карде ивента должен был состояться бой Минакова против Айалы, но российский боец не может прилететь в Америку: за несколько дней до события ему все еще не выдали визу.

«Друзья, судя по всему, мой поединок с Хави Айялой 26 октября не состоится. На сегодняшний день мне не одобрена виза в США. О причинах можно только догадываться», – сообщил боец в инстаграме.

Бойцы должны были подраться еще в августе, но тогда с поединка снялся Айяла.

У Минакова 23 победы и одно поражение.

Единственный бой он проиграл Чейку Конго решением судей в феврале 2019 года.

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