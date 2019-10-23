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На турнире UFC в Москве Волков подерется с американцем, которого лишили победы из-за ингалятора

На турнире UFC в Москве Волков подерется с американцем, которого лишили победы из-за ингалятора
Eurosport

1 час назад

Ждем горячего поединка.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в главном поединке турнира UFC в Москве встретится с американцем Грегом Харди.

Об этом сообщает Sports.ru. Изначально соперником Волкова должен был стать Джуниор Дос Сантос, но он получил травму и снялся с боя.

  • Свой последний поединок Харди провел в октябре на турнире UFC в Бостоне.
  • Грег выиграл бой у Бена Сосоли, но матч признали несостоявшимся из-за того, что Харди использовал ингалятор.

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