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На турнире UFC в Москве Волков подерется с американцем, которого лишили победы из-за ингалятора
Ждем горячего поединка.
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в главном поединке турнира UFC в Москве встретится с американцем Грегом Харди.
Об этом сообщает Sports.ru. Изначально соперником Волкова должен был стать Джуниор Дос Сантос, но он получил травму и снялся с боя.
- Свой последний поединок Харди провел в октябре на турнире UFC в Бостоне.
- Грег выиграл бой у Бена Сосоли, но матч признали несостоявшимся из-за того, что Харди использовал ингалятор.
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