Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в главном поединке турнира UFC в Москве встретится с американцем Грегом Харди.

Об этом сообщает Sports.ru. Изначально соперником Волкова должен был стать Джуниор Дос Сантос, но он получил травму и снялся с боя.

Свой последний поединок Харди провел в октябре на турнире UFC в Бостоне.

Грег выиграл бой у Бена Сосоли, но матч признали несостоявшимся из-за того, что Харди использовал ингалятор.

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