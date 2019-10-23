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«По-вашему, это бодибилдер? Позор вам». Бой Рук-базук и Олега Монгола произвел фурор на Западе

«По-вашему, это бодибилдер? Позор вам». Бой Рук-базук и Олега Монгола произвел фурор на Западе
Eurosport

19 мин. назад

Европейские медиа оценили русское фрик-шоу.

Фрик-бой Кирилла Терешина (Руки-базуки) и Олега Монгола навел шороху не только в рунете, но и за рубежом.

После того, как видео поединка появилось в сети, о нем написали ряд иностранных медиа, в том числе MMA Mania, SPORTbible, Mirror и The Sun. Почти все иностранцы окрестили Терешина Попаем – в честь известного мультяшного героя с раздутыми мышцами.

Многие читатели пришли в ужас при виде модифицированного тела Рук-базук, а также отказались признавать в Терешине бодибилдера. «SPORTbible, по-вашему, это бодибилдер? Позор вам», – написал один из комментаторов. «Этот парень – ******* [нифига] не бодибилдер. Это оскорбление для каждого, кто реально набирал вес», – добавил другой.

Напомним, что Терешин стал популярен после того, как закачал в свои руки синтол – неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы. Сейчас в Руки-базуки вставлены импланты.

  • Соперник Терешина – Олег Монгол – прославился благодаря танцам на федеральном телевидении. Недавно Монгол принял участие в танцевальном батле с рэпером Гнойным и победил.
  • Бой между Терешиным и Монголом завершился пободой второго.

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