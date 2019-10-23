Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«Будет интересно посмотреть, но, мне кажется, Хабиб его победит. Но нужно видеть обстоятельства, потому что любой может победить в любой день. Тони тоже очень сильный боец, он стойкий. Его роняли более мелкие бойцы, но он вставал. Я ставлю на Хабиба», – цитирует Конора Allboxing.ru.

Фергюсон – один из вероятных соперников Хабиба после победы дагестанца над Дастином Порье.

Последний на данный момент бой Макгрегора в UFC прошел больше года назад – тогда ирландец на турнире UFC 229 уступил Нурмагомедову.

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