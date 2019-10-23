Ирландский боец Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Киеве и заявил, что он осведомлен о персоне президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский? Да, я знаю, это ваш президент. Он же был комедиантом, да? Забавно получилось, у нас так шутят: раньше мы смеялись над комедиантами и слушали политиков, а теперь слушаем комедиантов и смеемся над политиками», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».

Бывший комик Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

На выборах 2019 года Зеленский набрал больше голосов, чем Петр Порошенко (73,22% во втором туре).

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