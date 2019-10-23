Боец ММА и блогер Артем Тарасов в эксклюзивном разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым прокомментировал бой между Кириллом Терешиным по прозвищу «Руки-базуки» и Олегом Монголом.

– Видели бой Кирилла Терешина и Олега Монгола? Что вы обо всей этой истории думаете?

– Бой, конечно, видел – прикольно сделали, сами замутили. Сейчас идет мода на такие поединки – не спортсменов, а медийных личностей, в каком-то даже смысле фриков. Людям такое нравится, они хотят хлеба и зрелищ.

Весь мир уже насытился профессиональными боями – они проходят каждую неделю, а вот другого рода поединки – редко. Плюс это на самом деле интересно смотреть – в них есть какая-то диковинка и уникальность.

– Действительно такие бои набирают больше просмотров, чем у иных топовых поединков в ММА: ваш бой с Дациком – почти 10 млн просмотров, Терешина и Монгола – 3 млн. Тенденция продолжится?

– Конечно, сейчас будет все больше и больше таких боев. «Битва за хайп» [проект на ютубе – прим.] – тому показатель. Выходят разные фрики, качки и при правильной подаче получают такую медийность, которую 90% профессиональных бойцов не получали за всю карьеру.

– Насколько такие истории монетизируются? Например, ваш бой с Дациком. Или же чисто пиар-проект?

– Здесь два в одном. Я заработал на бою с Дациком 1,3 млн или 1,5 млн рублей от спонсоров – не помню уже точно. Организатор заплатил 300 тысяч рублей – сумма небольшая. Но со спонсорскими деньгами вышло почти 2 млн рублей.

Что касается Терешина, то это не денежная история, а скорее напомнить о себе. Ну и там, где хайп, туда все равно приходят спонсоры. Сейчас они сделали бой, люди стали смотреть – в итоге они монетизируют свои соцсети.

– Планируете ли вы подобные бои в будущем?

– Пока я планирую сделать операцию в ноябре и восстанавливаться. Мне неправильно сделали операцию после боя с Дациком – поняли это только сейчас. Придется делать новую.

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