За 2,5 недели до московского турнира UFC у Александра Волкова сменился соперник. Джуниор дос Сантос снялся из-за проблем со здоровьем.

В промоушне срочно начал искать замену. Волков запросил Деррика Льюиса, который уже побеждал русского бойца на последних секундах поединка – это последнее на данный момент поражение Александра. Потом всплыл вариант с франко-камерунским бойцом Франсисом Нганну, но в итоге выбор UFC остановился на Греге Харди.

«Слышал про его историю с ингалятором. Это было забавно. Этот момент и то, что он решил согласиться на бой со мной на коротком уведомлении, говорит лишь о том, что долго над решениями он не думает», – прокомментировал замену Волков.

Что за история с ингалятором?

19 октября в Бостоне Харди победил по очкам Бена Сосоли, но UFC уже через несколько часов признала поединок несостоявшимся. Причина – использование Грегом ингалятора между вторым и третьим раундами.

Харди утверждал, что все разрешения были получены: «Мы были в клетке, я и мой тренер спросили у представителя комиссии, можно ли мне использовать ингалятор. Нам сказали «да», поэтому я принял его.

Вы контролируете свои диафрагму и легкие, они могут нормально расширяться и сжиматься. Мои – нет. Это ограничивает дыхание и поток воздуха. У многих людей здесь есть дети с астмой. Вы не можете их оставить без ингалятора, иначе они умрут. Я просто очищаю так дыхательные пути. Это помогает дышать мне так же, как и вы – просто уравнивает нас».

Грег ХардиGetty Images

Но в UFC были непреклонны – команда Харди спросила разрешения у инспектора, который не имеет полномочий для принятия таких решений. «Они спросили парня, на что тот уточнил, одобрен ли ингалятор медицинской комиссией. Команда Харди ответила, что это разрешено USADA. Безумие. Я даже не знаю, что сказать. Но прежде всего: Дин Томас [тренер Харди], ты в этой игре всегда. Угол должен знать, что в бою нельзя использовать ингалятор, об этом даже не может быть речи», – сказал Дэйна Уайт.

Проиграл из-за запрещенного приема

Еще один казус случился в начале 2019 года. В бою против Аллена Кроудера он ударил соперника с ноги в висок, хотя тот стоял на колене. За запрещенный прием Харди мгновенно выписали техническое поражение.

Это был дебют Грега в промоушне.

Играл в Матче всех звезд НФЛ и зарабатывал миллионы

Харди с 2010-го по 2014-й играл за клуб НФЛ «Каролина Пантерз» на позиции D-энда (крайнего защитника) – позиции, которая требует максимальной физической мощи и скорости. Грег в 2013 году даже играл в Матче всех звезд, а его годовая зарплата превышала 10 млн долларов.

Все пошло под откос в 2014 году. Грега приговорили на 18-месячное заключение после обвинения в домашнем насилии со стороны бывшей девушки – Грег бросал ее на пол, душил, таскал за волосы и бил крышкой от унитаза. Харди якобы заплатил экс-возлюбленной, чтобы она перестала давать показания. Девушка не пришла на апелляцию – в итоге прокуратура Северной Каролины закрыла дело, а футболист вышел на свободу.

Грег ХардиGetty Images

На фоне скандала «Каролина» не продлила контракт с Харди, тот перешел в «Даллас», но задержался там всего на год. Тренер «Ковбойз» Джейсон Гарретт обвинил Грега в негативном влиянии на игроков и регулярных опозданиях на тренировку.

А в 2016-м спортсмен попался на наркотиках – полиция остановила машину Харди из-за нарушения ПДД, а в итоге нашла в сумке кокаин и марихуану. Грег все обвинения отрицал, его оштрафовали на 500 долларов и дали 2-летний испытательный срок. Харди заявил, что хочет попробовать себя в ММА. Да и в НФЛ его вряд ли кто-то ждал.

Историю с избиением не забыли в UFC

В ММА у Харди было впечатляющее начало. Три победы из трех меньше чем за три минуты в сумме, а после – впечатляющий нокаут на Dana White’s Contender Series. Смотрите за реакцией Уайта.

После еще пары боев (и пары быстрых нокаутов) на контракте развития Харди дали полноценный контракт. Тут то и всплыла неприятная история с избиением.

«Он бил свою девушку, поэтому я бы хотел с ним встретиться. Мне нравится вырубать таких, как он. Только теперь будет наоборот: я буду избивать его, как женщину. Я вырос, наблюдая за тем, как отчим бьет мою маму почти каждый день из-за всяких пустяков. Я терпеть не могу подобные вещи», – сказал Деррик Льюис.

«Я прошу всех коллег и друзей из мира ММА не давать шанса Харди. Быть в спорте – это большая привилегия. И не так важно, футбол это или бои. Я призываю всех тренеров: пожалуйста, не работайте с этим парнем! Он этого не заслуживает. Потому что потом нам нужно будет учиться защищаться от него. Таких людей не должно быть в ММА. Грег Харди, если ты меня слышишь, выбери другой вид спорта», – вторил ему комментатор Fox Sports Джей Глэйзер.

Грег ХардиGetty Images

Харди на подобные выпады отвечал миролюбиво: «Я готов к следующему шагу. Дайте мне шанс. Думаю, что могу изменить общественное мнение обо мне. Позвольте доказать, что я стал другим человеком».

Под шквал критики попала и сама UFC. Во время дебюта Харди на том же ивенте дралась Рэйчел Остович – девушка, которая стала жертвой домашнего насилия. Уайт лично звонил девушке, чтобы узнать не против ли такого «соседства» – она ответила, что не против.

Глава UFC все равно верит в Харди

«Даже если парень в следующие 10 лет не будет принимать запрещенные препараты, выиграет много боев и станет чемпионом, его все равно будут смешивать с грязью. Харди может стать матерью Терезой и исцелять больных, но все будут вспоминать, что он бил женщин и принимал наркотики. Он опустился на самое дно, но поднялся и работает над собой. Я вижу, что он изменился и верю в него», – сказал Уайт.

Пока что Харди оправдывает ожидания: его рекорд – 5-1. Помимо глупого поражения из-за запрещенного приема, он выиграл два боя: против Дмитрия Смолякова и Хуана Адамса. Несмотря на аннулированный октябрьский бой с Сосоли, Грег в очень неплохой форме. Волкову явно придется готовится против столь мощного соперника.

Осталось всего 18 дней.

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