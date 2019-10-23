Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел пресс-конференцию в Киеве. Конор отметил, что высоко оценивает уровень украинского бокса и знаком с Василием Ломаченко.

Макгрегор выразил огромный респект Александру Усику и сравнил его с Майком Тайсоном. Ирландец рассказал, в каком случае может случиться их поединок. «Я знаю, что украинский бокс просто феноменальный. Это вторая страна по боксу. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Ему надо попробовать в ММА. Верю, что у него все получится

Мне нравится стиль Усика, и я бы даже сравнил его с Майком Тайсоном. Не в прямом смысле, но наверняка назвал бы его бойцом такого уровня. Наш бой можно было бы рассмотреть – Александру нужно лишь перейти в ММА и сменить весовую категорию», – приводит слова бойца РИА «Новости».

24 октября у Конора состоится пресс-конференция в Москве.

Конор не выходил в октагон с 6 октября 2018 года, когда был бит Хабибом в Лас-Вегасе.

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