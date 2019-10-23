Чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, что Жорж Сен-Пьер готов вернуться в октагон лишь ради боя с Хабибом.

Российский боксер живет в Канаде – на родине Сен-Пьера. Как выяснилось, мужчины находятся в приятельских отношениях и время от времени общаются. Атлеты в том числе обсуждали возможный бой Сен-Пьера и Нурмагомедова: «У нас разные виды спорта. Сен-Пьер – звезда, но при этом он очень добрый, отзывчивый и простой парень. Мы с ним сдружились, общаемся. Перед моим боем [с Александром Гвоздиком] мы разговаривали, и ради поединка с Хабибом он хочет вернуться. У него чисто спортивный интерес, он хочет провести бой с самым сильным соперником. Это будет суперпоединок. Может быть, это будет бой столетия в мире единоборств».

Также боксер поделился мнением о другом представителе смешанных единоборств – Коноре Макгрегоре: «Я очень мало смотрю единоборства. Как человека я его не знаю. Но как боец он поднял UFC и себя», – приводит слова Бетербиева РИА «Новости».

34-летний Бетербиев нанес Гвоздику первое поражение в карьере.

38-летний Сен-Пьер не дрался с ноября 2017 года.

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