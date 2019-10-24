Боец UFC Конор Макгрегор приехал в Москву на пресс-конференцию и рассказал интересные подробности о своем бренде виски.

«Первая бутылка моего виски Proper 12 была подарена Путину на ЧМ-2018. Не знаю, попробовал ли он. Служба безопасности у него очень серьезна, так что отдал бутылку им, чтобы они проверили ее. Я не смог с ним поговорить после, понравилось ли ему, но я уверен, что ему понравилось», – передает слова Макгрегора корреспондент Eurosport.ru.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Конор претендует на бой-реванш с Хабибом.

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