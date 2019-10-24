Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве анонсировал свое возвращение в октагон.

«Мой камбэк состоится в Лас-Вегасе 18 января, я знаю, с кем будет бой, но если я скажу с кем, то UFC поменяет этого человека. Хотя мне насрать, кто это будет. А затем я буду биться с Тони или Хабибом. Но я хочу, чтобы этой бой проходил в Москве. Я буду полностью сфокусирован на поединке», – передает слова Макгрегора корреспондент Eurosport.ru.

Последний бой Конор провел в октябре 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову.

До этого Конор не бился в ММА два года, успев за это время проиграть Флойду Мэйуэзеру поединок по правилам бокса.

Новый соперник Волкова разрывал НФЛ, избил подругу и попался на кокаине. Его еще никто не уложил

Качай приложение Eurosport для iOS и Android