На Тверской в четверг с утра снова было многолюдно, вновь полиция, вновь много молодежи. Приезд Конора Макгрегора и его пресс-конференция идеально вписались бы в летнюю московскую повестку, но сейчас в 200 метрах от Кремля разгуливали не люди в скафандрах, а всего лишь ростовая кукла ирландского бойца.

Почти четверть пришедших (всего пришли 300-400 человек) по виду очень напоминали школьников, так что сегодня в школах ЦАО классы наверняка были заполнены намного хуже, чем зал Telegraph Hall на Тверской.

Если накануне в Киеве Конор опоздал на 4 часа из-за заминки с самолетом, то в Москве он появился «всего» через 2 часа позже заявленного времени начала. Под неспешный бит вышел сначала глава Pari Match и попросил подождать, а через полтора часа уже ведущая мероприятия Мария Командная шутила про то, что Конор долго пьет кофе.

Пресс-конференция Конора отрепетирована им идеально. Вот он заходит в зал, встает в стойку, после – несколько дежурных слов о городе и организаторе, реклама своего бренда (в течение всего ивента):

«Это настоящий ирландский виски от настоящего ирландского парня. Первая бутылка моего виски Proper 12 была подарена Путину на ЧМ-2018 по футболу. Не знаю, попробовал ли он. Служба безопасности у него очень серьезна, так что отдал бутылку им, чтобы они проверили ее. Я не смог с ним поговорить после, понравилось ли ему, но уверен, что ему понравилось».

Плакат КонораEurosport

Ну а дальше началось шоу.

Макгрегор поначалу даже не особо слушал вопросы. Ведущая спросила про его подготовку к боям, но ирландец уже палил заготовленный спич. «Я хочу провести бой в Москве. Повторный бой. Я не просто жду этого человека. Мой камбэк состоится в Лас-Вегасе 18 января, я знаю, с кем будет бой, но если назову соперника, то UFC поменяет этого человека. Хотя мне насрать, кто это будет. А затем я буду биться с Тони или Хабибом. Но я хочу, чтобы этот бой проходил в Москве. Я буду полностью сфокусирован на поединке».

Большую часть ответов Конор посвятил Нурмагомедову. Он упоминал его даже в тех местах, где о дагестанце не могло быть и речи. «Хабиб боится боя. Я не считаю, что он представляет Россию: он ни разу не поднимал этот флаг. Я поднимаю флаг Ирландии, а он России – нет.

Он боится рисков. Хабиб почти помирал, чтобы скинуть вес. Это звук труса. Все мы знаем, кто такие дагестанцы, они бегут, они боятся. Мы видели это в Бруклине. На той неделе он сбежал с пресс-конференции, но ему не скрыться от меня».

Вообще на этот раз Конор прилично проехался по национальности Хабиба: «Я никого здесь не вижу. Им хватает ума [не приходить сюда], они усвоили прошлый урок. Я не ожидаю провокаций, но и не боюсь их. Если они хотят, как я уже сказал, я остановился в отеле Ritz Carlton, если кому-то нужно мое месторасположение – я прямо здесь, в самом центре Москвы. Где он сейчас находится? Я думаю, что он уехал из страны. Я прилетаю, а он – наоборот. Типичный дагестанец.

Конор МакгрегорGetty Images

Это война, она не окончена. Может быть, потом мы и помиримся с ним, но реванш состоится. Но это действительно вражда».

Ирландец очень много говорил, о важности боя именно в России и вообще расточался в комплиментах стране и людям: «Почему хочу провести реванш в Москве? Это история Рокки, которая претворится в жизнь и которую я хочу подарить народу России. Он достоин такого боя. Я хочу поближе познакомиться с этим городом. Я хочу приобрести землю в Москве. В будущем я буду тренироваться здесь. Москва прекрасна, я хотел бы иметь здесь дом».

После небольшой передышки Макгрегор продолжил панчить Хабиба: «Почему не посетил бой в Абу-Даби? Я побил Порье за 99 секунд, и мне это было неинтересно. Он (Хабиб) задницы нюхает и этим зарабатывает на жизнь. Он целый раунд нюхал задницу. А если он хочет узнать, как пахнет мой кулак, может спросить своего брата».

Конор в течение всего часа всячески демонстрировал, что он предельно мотивирован и заряжен на возвращение пояса: «Не чувствую себя брендом. Если я отношусь к чему-то со страстью, то вкладываю туда все время. Я завоюю обратно пояс, я верну себе титул».

Напоследок Конор еще раз похвалил Россию за ЧМ-2018, сказал, что будет следить за командой Станислава Черчесова на Евро-2020, но переживать за Ирландию (если выйдет), и добавил, что, возможно, сегодня заедет за футбол.

Болельщики ждут Макгрегора снаружиEurosport

Болельщикам ЦСКА может повезти больше, чем тем людям, которые и после пресс-конференции стояли у входа, спрашивая всех выходивших, откуда появится Конор.

Ростовая кукла своего прототипа не дождалась.

Профессиональная статистика Конора – 25 побед и 4 поражения.

6 октября 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову на UFC 229.

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