Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, почему не посетил бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в Абу-Даби.

«Почему не посетил бой в Абу-Даби? Я побил Порье за 99 секунд, и мне это было неинтересно. Хабиб нюхает задницы и зарабатывает этим на жизнь. Он целый раунд нюхал задницу. А если он хочет узнать, как пахнет мой кулак, может спросить своего брата», – приводит слова Конора корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.

Бой Хабиба и Порье прошел в сентябре этого года. Нурмагомедов выиграл у американца удушающим приемом в третьем раунде.

С Макгрегором Хабиб провозился чуть дольше, победив ирландца болевым приемом в четвертой 5-минутке.

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