Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал желание ирландца Конора Макгрегора провести бой-реванш в Москве.

«Меня не удивляет, что он так себя ведет даже после поражения. Пусть говорит, что хочет. Мы будем бить его дальше, как и били! Он говорит, что Хабиб боится реванша. Но вы же понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш?

Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал! О каком реванше здесь может идти речь? Реваншируют люди, которые уступили в равном бою, а он же сдался», – приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Бой Хабиба и Конора прошел в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. Нурмагомедов выиграл болевым приемом в четвертом раунде.

На пресс-конференции в Москве, которая прошла сегодня, 24 октября, Конор заявил, что хочет реванша с Хабибом, но что Хабиб его боится.

«Хабиб боится боя – дагестанцы всегда бегут». Шоу Макгрегора на прессухе в Москве

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