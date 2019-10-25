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Конор назвал сильнейшего спортсмена и сильнейшего футболиста в истории. Это один и тот же человек
И это не Лионель Месси.
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, кто по его мнению является сильнейшим спортсменом в истории.
«Лучший спортсмен в мире? Криштиану Роналду. Он феноменальный атлет и спортсмен, который выиграл множество трофеев за свою карьеру. Думаю, что он самый великий футболист в истории», – цитирует Конора Sport24.
- Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии, победитель Евро-2016 и Лиги наций-2018/19.
- В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 7 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист.
Аньелли: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч». Он действительно заслуживает этого»
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