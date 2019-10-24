Российский боец MMA Владимир Минеев прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о дагестанцах.

«Сегодня в Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана Конора Макгрегора, организованная такой же конченой букмекерской конторой. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь. Все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали – конченые черти.

Его друг Артем Лобов, который выходит под флагом России – тоже конченый черт, если позволяет ему так говорить. Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришел чисто из солидарности к Хабибу. А те, кто пришли и пытались высказать свое недовольство, им этого просто не дали, потому что его охраняли. Но вы знаете, где его найти, если что», – заявил Минеев.

На счету Минеева 13 поединков по правилам MMA (+11, =1, -1).

Сегодня, 24 октября, Конор провел пресс-конференцию в Москве. Главные слова Макгрегора читайте тут.

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