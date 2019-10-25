На пресс-конференции в Москве 24 октября Конор Макгрегор анонсировал возвращение в октагон 18 января 2020 года. Президент UFC подтвердил, что переговоры ведутся, но отметил, что бой пока далек от утверждения.

Ирландец приехал в столицу России и устроил жаркий перфоманс. Боец поливал грязью Нурмагомедова и усиленно провоцировал Хабиба на ответку, а еще рассказал, что планирует вернуться в MMA совсем скоро – 18 января на ивенте в Лас-Вегасе. Президент UFC Дэйна Уайт призвал дождаться, когда все будет согласовано окончательно.

«Да, мы планируем камбэк Конора на эту дату, но ничего еще не подписано», – сказал глава промоушена.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Конор претендует на бой-реванш с Хабибом.

«Хабиб боится боя – дагестанцы всегда бегут». Шоу Макгрегора на прессухе в Москве

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