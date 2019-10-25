Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 24 октября провел пресс-конференцию в Москве. Экс-чемпион UFC в легком весе обвинил Хабиба в трусости и объяснил это происхождением Нурмагомедова, что возмутило главу Fight Nights Global.

Конор на протяжении всего мероприятия выдавал подколы в сторону российского бойца и в том числе сказал следующее: «Все мы знаем, кто такие дагестанцы, они бегут, они боятся. Мы видели это в Бруклине. На той неделе он сбежал с пресс-конференции, но ему не скрыться от меня... Где он сейчас находится? Я думаю, что он уехал из страны. Я прилетаю, а он – наоборот. Типичный дагестанец».

Речи Макгрегора и поведение зрителей возмутило главу промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева. Вот, как он отреагировал в инстаграме: «Я считаю, то, что произошло сегодня на пресс-конференции Макгрегора в Москве, это позор. Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему леща, но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля».

На ивенте Макгрерор анонсировал возвращение в октагон 18 января.

Конор активно напрашивается на реванш с Хабибом.

Конор: «Хабиб нюхает задницы и зарабатывает этим на жизнь»

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