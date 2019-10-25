Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз жарко отреагировал на пресс-конференцию Конора в Москве.

Ирландец сделал несколько выпадов в сторону Нурмагомедова и каждый раз акцентировал внимание на его происхождении. Это не очень понравилось менеджеру дагестанца. «В течение многих лет я работаю с дагестанским народом, единственное что я могу сказать насчет этого народа – это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны. Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих дагестанских братьев и сестер», – написал Абдель-Азиз в инстаграме.

Через несколько часов мужчина опубликовал отрывок записи боя между Конором и Хабибом, на котором Нурмагомедов лупит Макгрегора по голове и предлагает ему продолжить трешток в октагоне, а ирландец отвечает, что его болтовня – «всего лишь бизнес». «Все мужчины и женщины, с которыми я работаю, отвечают за свои слова и уважают друг друга. Этот человек думает, что получит реванш лишь потому, что продолжает повторять имя Хабиба. У каждого благородного человека должен быть шанс на исправление. Запомните мое слово, этот человек никогда не получит реванш. Дело уже не в деньгах, а в принципах. Я знаю, люди вообще не идеальны, но когда ты начинаешь болтать о жене, семье и нации соперника – ты ничего не получишь», – подписал пост мужчина.

Конор не выходил в октагон после поражения Хабибу в октябре 2018 года.

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