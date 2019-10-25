Американский боец MMA Нэйт Диас провалил допинг-тест перед боем против Хорхе Максвидаля на ивенте UFC в Нью-Йорке 2 ноября.

Поединок должен был стать главным событием вечера, но теперь, похоже, не состоится. Что интересно, боец не отстранен от соревнований, но не собирается выходить в октагон, пока все обвинения не снимут, сообщает ESPN.

«Я не собираюсь биться в Нью-Йорке на следующей неделе, потому что они нашли у меня повышенный уровень [запрещенных веществ в крови], который, по их словам, мог получиться из-за неправильных пищевых добавок. Это ложь, потому что я потребляю лишь продукты из супермаркета или натуральные пищевые добавки. Я даже мясо не ем. Поэтому до тех пор, пока UFC, USADA или кто-либо еще, кто играет со мной в гребаные игрушки, не исправит это, я не буду соревноваться.

Я не собираюсь играть в их игру и пытаться скрыть это или умалчивать, как они предложили. Я не хочу, чтобы меня считали мошенником, как других ублюдков, которые хранят молчание до конца боя, просто чтобы получить деньги. Чертовы мошенники. Мне плевать на деньги, когда на кону мое достоинство и мое наследие. Я не собираюсь подыгрывать этому дерьму. Я не буду молчать и решать вопросы после боя. Это вранье. Так что, борьба, увидимся, когда увидимся.

С уважением,

Главный злодей в этой игре», – написал Диас.

На момент публикации новости твит набрал 90 тысяч лайков.

Статистика бойца – 20-11.

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