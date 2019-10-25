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В Конора на открытой тренировке в Москве бросили бутылку с желтой жидкостью

В Конора на открытой тренировке в Москве бросили бутылку с желтой жидкостью
Eurosport

15 мин. назад

С буяном тут же разобралась охрана.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел открытую тренировку в московском отеле The Ritz-Carlton.

В ходе мероприятия один из посетителей метнул в Конора пластиковую бутылку, которая, впрочем, не достигла цели. Нарушителя спокойствия мгновенно вывела охрана, а сам ирландец назвал его дураком и посоветовал заткнуться.

  • 24 октября Макгрегор дал в Москве пресс-конференцию, где неуважительно высказался о Хабибе Нурмагомедове и народе Дагестана.
  • Ирландец анонсировал камбэк в MMA – новый бой Конора запланирован на 18 января. Соперник неизвестен.

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