Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел открытую тренировку в московском отеле The Ritz-Carlton.

В ходе мероприятия один из посетителей метнул в Конора пластиковую бутылку, которая, впрочем, не достигла цели. Нарушителя спокойствия мгновенно вывела охрана, а сам ирландец назвал его дураком и посоветовал заткнуться.

24 октября Макгрегор дал в Москве пресс-конференцию, где неуважительно высказался о Хабибе Нурмагомедове и народе Дагестана.

Ирландец анонсировал камбэк в MMA – новый бой Конора запланирован на 18 января. Соперник неизвестен.

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