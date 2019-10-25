Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, кто является его любимым футболистом.

«Есть такой молодой парень – Киран Тирни. Он был капитаном в «Селтике», а недавно перешел в «Арсенал». Он был моим преданным поклонником на протяжении многих лет, поддерживал меня, и сейчас он вырос. Тирни – феноменальный футболист, я много с ним общаюсь. Он отличный парень. Болею за него», – заявил Конор.

Позже Тирни опубликовал речь Макгрегора в твиттере, сопроводив ее словами: «Огромное спасибо, брат! Ты икона и мой герой. Я так много узнал от тебя. Король».

«Арсенал» выкупил Тирни у «Селтика» за 27 млн евро.

24 октября «Арсенал» выиграл у «Витории» (3:2) в рамках третьего тура Лиги Европы, Тирни отдал голевую передачу на Габриэла Мартинелли.

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