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Конор: «Дагестанцы называют меня Макчикеном. Но кто назовет меня так в лицо?»
Ирландец обвинил земляков Хабиба Нурмагомедова в трусости.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел открытую тренировку в московском отеле The Ritz-Carlton.
Во время занятия Конор спросил, есть ли у Дагестана гимн. После этого ирландец попросил организаторов включить гимн России и продолжил работу. «Люди в России заслужили реванш. И они его получат», – заявил спортсмен.
По окончании тренировки Макгрегор ответил на несколько вопросов – в частности, снова затронул тему родины Хабиба Нурмагомедова. «Дагестанцы не очень рады, да? Сейчас я здесь, они называют меня Макчикеном. Но кто назовет меня так в лицо?» – приводит слова Конора Sports.ru.
- Также в Конора по ходу тренировки бросили пластиковой бутылкой, но она пролетела мимо.
- Первый бой между Хабибом и Конором прошел в октябре прошлого года, досрочную победу в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.
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