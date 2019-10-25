Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел открытую тренировку в московском отеле The Ritz-Carlton.

Во время занятия Конор спросил, есть ли у Дагестана гимн. После этого ирландец попросил организаторов включить гимн России и продолжил работу. «Люди в России заслужили реванш. И они его получат», – заявил спортсмен.

По окончании тренировки Макгрегор ответил на несколько вопросов – в частности, снова затронул тему родины Хабиба Нурмагомедова. «Дагестанцы не очень рады, да? Сейчас я здесь, они называют меня Макчикеном. Но кто назовет меня так в лицо?» – приводит слова Конора Sports.ru.

Также в Конора по ходу тренировки бросили пластиковой бутылкой, но она пролетела мимо.

Первый бой между Хабибом и Конором прошел в октябре прошлого года, досрочную победу в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.

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