Звезда фильмов для взрослых Орион Старр попробует силы в смешанных боевых искусствах. Девушка примет участие в турнире Bellator 231 – турнир пройдет в ночь с 25 на 26 октября в Коннектикуте.

Соперницей Старр станет Элиза Рид – девушки побьются в андеркарде, в то время как в главном бою вечера встретятся Фрэнк Мир и Рой Нельсон. Несмотря на то, что Орион начинающий боец, организаторы поместили ее на афишу мероприятия.

Старр (настоящее имя – Ребекка Бриггман) объявила о переходе в ММА в сентябре 2018-го.

На счету Рид – соперницы Старр – 8 боев по правилам MMA (+7, -1).

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