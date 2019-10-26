Ирландский боец UFC Конор Макгрегор во время визита в Россию побывал в гостях шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

Об уходе из MMA на два дня

– Во всех этих боях так много политики. На самом деле, за октагоном происходит столько всего, и иногда приходится уходить для того, чтобы те, кто тебя контролирует, могли тебя оценить. Но мне кажется, я никогда не брошу бои, мы все бойцы в этом мире. Я буду биться, пока буду жив. Иногда просто нужно сделать шаг назад, уйти для того, чтобы показать свою ценность. В тот момент происходило именно так.

Об Александре Овечкине

– Огромный правильный русский мужик, очень известный хоккеист в России. Абсолютно феноменальный человек и игрок. Посмотрите, какой у него отменный крупный кулак! Для меня было большой честью встретиться с ним.

О России

– Я хотел бы биться в России и Москве. будет бой, много людей, а сейчас я просто смотрю площадки. Хочу что-то большое. Чтобы тренироваться, жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, инфраструктура в России феноменальная. Есть такое выражение «Из России с любовью», и я действительно чувствую эту любовь. Я хотел бы привезти сюда сына, и для меня это будет большой честью.

Вызов Хабиба на шоу

Напоследок Иван Ургант попросил Конора пригласить на его шоу Хабиба Нурмагомедова, так как тот еще ни разу не был гостем передачи.

– Хабиби, если ты думаешь, где меня найти... – начал Макгрегор, закинув ноги на стол.

– Все-все! – стал останавливать его Ургант. – Хабиб, не слушайте его! Сейчас мы узнаем, можно ли из Дагестана до Москвы доехать за три минуты.

– Вам не стоит его приглашать.

Дуэль взглядов с животными

В рамках челленджа Макгрегор поучаствовал в дуэли взглядов, но не с бойцами MMA, а другими существами. Ведущий поочередно предложил для дуэли морскую свинку, щенка и котенка. Конор не смог сурово смотреть на животных: он гладил их и умилялся.

«Хабиб, он поплыл!» – прокомментировал Ургант.

31-летний Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года – тогда он проиграл Нурмагомедову.

По ходу визита в Москву он дал пресс-конференцию и посетил матч ЦСКА в Лиге Европы.

Конор: «Дагестанцы называют меня Макчикеном. Но кто назовет меня так в лицо?»

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