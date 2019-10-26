USADA сняла с американского бойца UFC Нэйта Диаса обвинения в нарушении антидопинговых правил.

По информации MMA Fighting, 34-летний Диас выступит на турнире UFC 244 и выйдет на бой против Хорхе Масвидаля. Представители промоушна заявили, что запрещенное вещество LGD-4033 попало в организм спортсмена с поливитаминами, концентрация препарата была в десять раз меньше терапевтической дозы. USADA разрешила Диасу биться на предстоящем ивенте.

Боец не был отстранен от соревнований, но пообещал не выходить в октагон, пока с него не снимут все обвинения.

UFC 244 состоится 2 ноября в Нью-Йорке, бой Диаса и Масвидаля будет главным.

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