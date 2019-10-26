Экс-звезду фильмов для взрослых нокаутировали в первом раунде дебютного боя в MMA

Бывшая звезда фильмов для взрослых Орион Старр провалила дебют в смешанных единоборствах.

Американка боролась в рамках ивента Bellator 232 против соотечественницы Элис Рид и быстро уступила. Соперница активизировалась в конце первого раунда, и после второй серии активных ударов судья остановил избиение Старр и присудил технический нокаут. Бой был остановлен за 16 минут до конца раунда.

На счету Рид – соперницы Старр – 8 боев по правилам MMA (+7, -1).

Фотография Старр была помещена на афишу ивента.

В Bellator дебютирует актриса фильмов для взрослых – организаторы разместили ее фото на афише

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