Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, предложил Конору Макгрегору провести бой с Исламом Махачевым.

«Дайте Исламу Махачеву Конора, у меня есть другой план, что с ним делать. На протяжении многих лет я говорил, что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу в партере, второй раунд – смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его стойке», – написал Нурмагомедов-старший в инстаграме.

«Абдулманапу. Я уважаю твои тренерские методы и то, чего ты добился. Но я смеюсь над водоносом и диетологом Махачевым в качестве противника. Я не провожу бои с обманщиками, которые попались на стероидах. Это твой сын, Абдулманап! Твой средний сын. Я уже получил твоего старшего сына», – ответил Конор в твиттере.

В апреле 2016 года Махачев был отстранен от соревнований за допинг. Позже Американское антидопинговое агентство выяснило, что Ислам употреблял мельдоний.

На счету Махачева восемь боев в UFC (+7, -1).

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