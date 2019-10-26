Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объяснил, почему испытывает неприязнь к Дагестану.

«Почему я так отношусь к дагестанцам? Может быть, им не следовало продавать в супермаркетах курицу с моим лицом? Кто тут курица? Я прямо здесь, на пресс-конференции в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое и не получить ответ», – приводит слова Конора «Рейтинг Букмекеров».

Весной прошлого года в дагестанских супермаркетах появилась замороженная курица под названием «Конор Макгрегор».

24 октября Конор дал в Москве пресс-конференцию, где назвал дагестанцев трусами.

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