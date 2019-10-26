Порноактриса Орион Старр рассказала, что не уйдет из смешанных единоборств, несмотря на поражение в дебютном поединке. На турнире Bellator 231 девушка техническим нокаутом в первом раунде уступила Элизе Рид.

«Бой проигран, но война еще не окончена. Спасибо, Bellator, за невероятную возможность. Отличный бой с Элизой Рид. Уверена, что я еще выйду в октагон. Я голодна до новых боев. Мой профессиональный дебют – это невероятный опыт», – написала Орион в инстаграме, прикрепив к посту фотографию своего лица, украшенного фингалом.

Главным событием Bellator 231 стал бой Фрэнка Мира и Роя Нельсона – победу единогласным решением судей одержал Мир.

До боя на турнире Bellator Старр провела два любительских поединка по правилам MMA и одержала две победы.

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