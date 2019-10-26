Индонезийский боец смешанных единоборств Рэнди Пангалила добился победы над Адхи Павитра. Поединок прошел в рамках турнира ONE PRIDE MMA FIGHT NIGHT 33.

В ходе боя Павитра упал на настил и приготовился держать оборону, лежа на спине. Пангалила принял оригинальное решение – вместо того, чтобы загасить оппонента в партере, Рэнди начал бить его по ногам.

Через несколько секунд арбитр остановил бой, присудив Пангалиле победу техническим нокаутом.

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