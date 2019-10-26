Российский боец смешанных единоборств Имам-Шапи Мухтаров победил представителя Украины Анатолия Сафронова в поединке, который прошел в рамках турнира «Битва в Волгограде».

Через 42 секунды после начала боя Мухтаров нокаутировал Сафронова ударом ногой в прыжке. Этот нокаут был признан лучшим на турнире, а его автор получил статуэтку орла стоимостью три тысячи долларов. Видео нокаута можно увидеть ниже (смотреть с 1:29:00).

На счету Мухтарова стало пять поединков по правилам MMA – Имам-Шапи победил в каждом из них.

36-летний Сафронов – ветеран смешанных единоборств, на его счету 26 побед и 31 поражение.

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