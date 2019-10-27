Боец не разобрался после удушающего и напал на судью вместо соперника
Перепутал в пылу поединка.
В Анкасвилле (США) в ночь с 26 на 27 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
В октагон вышли американцы Маркус Саурин и Девин Пауэлл. Пауэлл победил удушающим приемом и готовился праздновать победу, но соперник пришел в себя и нашел силы продолжить поединок. Однако последствия удушения не прошли бесследно – он захватил ногу рефери.
Бойца пытались остановить, но через пару секунд он сам понял ошибку и отошел в сторону.
- Статистика победившего Пауэлла – 10 побед и четыре поражения.
- У Саурина – шесть побед и два поражения.
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