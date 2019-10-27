Боец закричал и упал после страшного удара в пах. Поединок остановили
Все как у Харитонова с Митрионом.
Американский тяжеловес Энтони Гарретт не смог продолжить поединок с соотечественником Джейком Хагером на турнире Bellator 231.
На исходе второй минуты первого раунда удар Хагера коленом угодил Гарретту в пах. Тот закричал и упал, а после не продолжил бой.
- В феврале 2019 года аналогичный случай произошел в поединке Сергея Харитонова и Мэтта Митриона – в роли пострадавшего был русский боец.
- В августовском реванше Харитонов нокаутировал Митриона во втором раунде.
Боец не разобрался после удушающего и напал на судью вместо соперника
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте