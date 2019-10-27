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Боец закричал и упал после страшного удара в пах. Поединок остановили

Боец закричал и упал после страшного удара в пах. Поединок остановили
Eurosport

36 мин. назад

Все как у Харитонова с Митрионом.

Американский тяжеловес Энтони Гарретт не смог продолжить поединок с соотечественником Джейком Хагером на турнире Bellator 231.

На исходе второй минуты первого раунда удар Хагера коленом угодил Гарретту в пах. Тот закричал и упал, а после не продолжил бой.

  • В феврале 2019 года аналогичный случай произошел в поединке Сергея Харитонова и Мэтта Митриона – в роли пострадавшего был русский боец.
  • В августовском реванше Харитонов нокаутировал Митриона во втором раунде.

Боец не разобрался после удушающего и напал на судью вместо соперника

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