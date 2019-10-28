Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, что в конце 2019 года дебютирует в MMA.

Ирландский боец пристрастился к экспериментам – в последнее время он чаще мелькает в WWE, чем на боксерском ринге. На этом его скитания не окончатся, теперь он хочет попробовать себя в смешанных единоборствах, и у него будет крутейший тренер – готовить Фьюри к октагону пожелал Конор Макгрегор.

«У меня большие планы. Тайсон Фьюри дебютирует в ММА в этом году. Тайсон Фьюри пришел править. Я говорил об этом с Конором, он готов меня тренировать. Это будет здорово. Он сказал, что как только я буду готов, то могу приезжать в Дублин и начинать подготовку. Не могу дождаться, я собираюсь принять его предложение», – приводит слова боксера Sky Sports.

Следующим боксерским поединком для Тайсона станет реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Бой запланирован на 22 февраля 2020 года.

Первый очный поединок Уайлдер и Фьюри провели в декабре 2018 года, он завершился вничью.

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