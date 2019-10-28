Блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки рассказал о поражении в поединке с Олегом Монголом.

«В первую очередь, я делал это для своей аудитории, все просили: «Кирилл, выйди хоть раз с кем-то на бой». Я выполнил мечту подписчиков, всех подписчиков уважаю, не побоялся, приехал на чужую родину один. Сам я не боец и никогда не занимался боями, не готовился даже к бою с Монголом, мне было очень тяжело с 6 кг руками поднимать (вам этого не понять).

К тому же, мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37,5), но я все отложил и приехал, не побоялся и вышел в клетку. Так что, ребят, не говорите гоп, пока не перепрыгнешь. И да: мужчина тот, кто может обеспечить семью. Я работаю, зарабатываю бабки, а не вафли жую, как многие», – написал 23-летний блогер.

Терешин стал популярен после того, как закачал в руки синтол – неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы.

Соперник Терешина – Олег Монгол – прославился благодаря танцам на федеральном телевидении.

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