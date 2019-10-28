Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бог недоволен его занятием.

31-летний боец выложил в инстаграм фото с поясом и подписал: «Единственная вещь, которую вы никогда не достигнете – это довольство людей. Приоритетом во всех делах и начинаниях должно стоять довольство Всевышнего».

Один из подписчиков спросил в комментариях: «Ты думаешь, что Всевышний доволен тобой? Ты участвуешь в боях за деньги».

«Не думаю», – ответил Хабиб.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Официально имя его следующего соперника не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

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