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Хабиб: «Не думаю, что Всевышний доволен мною из-за боев за деньги»
Бог не одобряет участие в боях за деньги.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бог недоволен его занятием.
31-летний боец выложил в инстаграм фото с поясом и подписал: «Единственная вещь, которую вы никогда не достигнете – это довольство людей. Приоритетом во всех делах и начинаниях должно стоять довольство Всевышнего».
Один из подписчиков спросил в комментариях: «Ты думаешь, что Всевышний доволен тобой? Ты участвуешь в боях за деньги».
«Не думаю», – ответил Хабиб.
- Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.
- Официально имя его следующего соперника не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.
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