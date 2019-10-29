Джаред пришел в себя от нестерпимой боли. Голова раскалывалась, в ушах звенело, а в грудь словно вонзили кол. Он сдернул с себя катетеры, с трудом сполз с кровати и выплыл в коридор. В воздухе витал дух Рождества: встретившиеся Гордону люди были слишком заняты собой, поэтому он спокойно покинул больницу и побрел в тапочках и пижаме по заснеженной улице. Мужчина выглядел как доходяга, он не чувствовал холода и с трудом соображал, куда и зачем идет. Ноги сами привели его к находившемуся в двух кварталах родительскому дому.

За два года до этого отец выгнал его за кражу коллекции дорогих часов, деньги от продажи которых Джаред спустил на героин. Жалкий вид сына (в ту ночь он пережил третий сердечный приступ после передозировки наркотиками) и праздничное настроение растрогали его родителей – Гордона согрели, накормили и устроили 40-дневную реабилитацию в одной из самых дорогих клиник Нью-Йорка. Спортсмен вышел из нее другим человеком и пообещал себе не только завязать с наркотиками, но и выиграть титул в UFC раньше, чем его сердце остановится навсегда.

Джаред ГордонGetty Images

Прозвище Гордона – Вспышка. Оно очень емко характеризует сущность бойца: начиная от его многолетней героиновой зависимости и заканчивая стилем ведения боя. Джареду есть в кого пойти – его дедушка по материнской линии Сальваторе Ферелло был профессиональным боксером в полулегком весе (38 побед и одно поражение) и работал на мафию. Сальваторе курировал поставки наркотиков в Детройт для семьи Луккезе, попался и отправился в тюрьму на восемь лет. Оттуда он вышел совершенно больным человеком и больше не вернулся на ринг.

В детстве Джаред обожал культовый фильм 80-х «Бешеный бык», за который Роберт Де Ниро получил «Оскар». Фильм снят по мотивам мемуаров известного американского боксера итальянского происхождения, чемпиона мира среди профессионалов Джейка Ламотты. Гордона пробирала особая гордость при просмотре – его бабушка Луиза приходилась великому чемпиону двоюродной сестрой. «Я мечтал вырасти таким же сильным, как Джейк. Просто невероятно, что он делал с соперниками на ринге», – восхищался родственником Гордон.

В крови бойца течет и еврейская кровь – его дедушка Робин по отцовской линии приехал в США в 50-х из Англии, построил небольшой магазин строительных материалов в Квинсе и за несколько десятилетий превратил его в гипермаркет. Семья Гордонов причислялась к одной из самых зажиточных в Нью-Йорке, в престижную школу Джареда возил личный водитель, но парня воротило от точных наук и манер. Он всегда радовался лету и возможности удрать в лагерь для бойскаутов. Все было круто, пока в девять лет с ним не случилось страшное – один из вожатых заманил мальчика к реке и изнасиловал.

Джаред Гордон против Хакрана ДиасаGetty Images

Джаред хотел рассказать о случившемся маме, но вернувшись домой осознал, что это бессмысленно – родители были убиты другой трагедией. Подростки рисовали граффити на одной из стен магазина Гордонов и случайно уронили баллончик с краской в подвальное помещение. При ударе он воспламенился и спровоцировал огромный пожар, который тушили двое суток около 100 пожарных. Страховка компенсировала лишь 10% имущества, поэтому семья Джареда продала дорогой дом и переехала в не самый благополучный район.

Смена обстановки пошла парню на пользу. Он наконец-то почувствовал свободу, отделался от строгих костюмов и завел друзей. «Я попал в среду, в которой почувствовал себя настоящим. Мысли о том, что случилось в лагере, в новой обстановке лезли в голову не так часто. Но иногда они прорывались наружу – тогда я вымещал злость в уличных драках. В 16 я уже знал, что стану бойцом», – признался Джаред.

Вспышка не вылезал из спортзала, но мечтам о ММА помешала плохая компания – Гордон попробовал травку, а в 19 уже плотно сидел на героине. Однажды он избил и ограбил наркодилера на несколько тысяч долларов, и только деньги отца и лучшие адвокаты спасли парня от тюрьмы. Это событие он отметил вечеринкой с горой наркотиков и последующим попаданием в реанимацию. Родители отказались от непутевого сына – Джаред больше года жил в подвале дома, где располагался спортзал.

Джаред Гордон уничтожает соперникаImago

От наркотиков у Гордона развилась паранойя – ему постоянно казалось, что педофил прячется за углом и ждет, когда боец уснет, чтобы напасть. Парня выручил тренер и бывший чемпион мира по кикбоксингу Джейсон Страут, которому понравились самоотдача и резкость Джареда на тренировках – он снял парню жилье и помог выиграть первый серьезный бой. Гордон победил в полулегком весе промоушна CFFC Роберта Фабрицци.

Джаред выиграл несмотря на серьезную травму – соперник зарядил ему коленом в левый глаз. После боя оказалось, что у Джареда сломано несколько костей и он нуждается в операции. Хирурги вставили Гордону титановую пластину и прописали сильное обезболивающее, что вызвало у парня рецидив. Боец снова подсел на тяжелые наркотики и пропал на месяц. Джареду повезло, что уборщица вшивого мотеля, в котором он остановился, проходила мимо номера и услышала громкий звук – во время прихода Гордон упал и опрокинул тумбочку.

Скорая вовремя доставила бойца в реанимацию, где он пережил клиническую смерть. Врачи заявили, что следующая передозировка станет фатальной, и Гордон всерьез решил победить зависимость. Он очистил организм и пошел к психотерапевту, который выяснил, что Джареда не отпускает детская травма. Боец навел справки насчет изнасиловавшего его педофила – оказалось, что подонка давно осудили за домогательства к другим детям. Из восьми лет тюрьмы он отсидел всего три дня – мужчину нашли повешенным в камере.

«Навязчивая фобия давила на меня много лет. Когда я разобрался в себе, то обрел такую легкость, словно научился летать», – Гарет наконец-то освободился от терзавших его демонов. Перед подготовкой к следующему бою с бразильцем Карлосом Феррейрой в феврале 2018-го Гордон бешено пахал, но снова попал в историю, которая сорвала его планы.

Джаред пил кофе на улице с двумя приятелями, когда один из проходивших мимо подростков плюнул в друга бойца. Завязалась драка, Гордон схватил гаденыша, оступился и разбил витрину кафе – осколки выпавшего стекла исполосовали ему руку, но Джаред был в огне и не почувствовал. Нападавших, которые оказались членами банды GS9 Crips, задержали, а бойцу наложили в больнице 21 шов. Тренер просил Вспышку о переносе боя с Феррейрой, но он отказался и проиграл, потому что подсознательно берег левую руку.

Семья и близкие переживали, чтобы Джаред не впал в депрессию после поражения, но он сдержался. «Я отнесся к проигрышу философски. В книге Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» есть классная цитата: «Иногда вы выигрываете, иногда вы учитесь». Это был урок, из которого я извлек пользу», – признался Гордон.

Ежедневно боец получает множество писем и сообщений. Фанаты признаются, что их вдохновляет пример Гордона, который справился с зависимостью и следует за мечтой. Теперь Джаред не имеет права сорваться и подвести людей. Следующий бой в ноябре 2019-го против Чарльза Оливейры станет для него не только очередной ступенькой к титулу, но и возможностью быть еще сильнее. Вспышка победил страхи и теперь точно не даст им ни шанса.

Другие электрические тексты Руслана Хрипуна:

«Я ширялся каждый день и жил в бомжатнике». Боксер-наркоман, ставший пятикратным чемпионом мира

Боец ММА под наркотиками отрезал другу язык и выколол сердце. Безумцу померещился дьявол

Качай приложение Eurosport для iOS или Android