Квизы

Ивенты по смешанным боевым единоборствам во всех без исключения организациях обречены на сумасшедшие, иногда очень опасные для жизни, но такие эмоциональные нокауты.

Подборки с лучшими ударами и захватами можно пересматривать вечно – интересно следить за бойцами, предугадывать их действия и реакции. Мы подготовили тест, чтобы ты проверил, насколько предсказуемыми для тебя являются решения того или иного бойца. Дерзай!

Тут тебя ждут текст об ММА и подборка красотки из ММА:

«Он будет истекать кровью». Угадай, кто сказал: Хабиб или Порье

Эта бразильская ринг-герл UFC украдет шоу даже у Хабиба или Джонса. Просто глянь на ее фото

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