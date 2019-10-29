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Отец Хабиба: «На один удар больше шансов у Кокляева. Если он попадет, Емельяненко мало не покажется»

Отец Хабиба: «На один удар больше шансов у Кокляева. Если он попадет, Емельяненко мало не покажется»
Eurosport

24 мин. назад

До боя остался ровно месяц.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предположил, как будет проходить поединок бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева.

«По правилам ММА было бы преимущество у Александра Емельяненко, вы понимаете. А по правилам бокса здесь шансы уравниваются. На длительность боя, я думаю, шансов все-таки больше у Александра, а на один удар – у Кокляева. Если попадет, то мало не покажется.

Интрига сохраняется. Тут важно как попасть, с какого угла, с какой силой. В тяжелом весе вообще один удар выше плеч – это нокаутирующий. Представляете, такая махина под 140 кг попадает по вашей голове с космической скоростью», – приводит слова Нурмагомедова РЕН ТВ.

  • Емельяненко и Кокляев подерутся 29 ноября, бой состоится в Москве на «ВТБ Арене».
  • Поединок пройдет по правилам бокса.

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