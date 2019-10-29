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Отец Хабиба: «На один удар больше шансов у Кокляева. Если он попадет, Емельяненко мало не покажется»
До боя остался ровно месяц.
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предположил, как будет проходить поединок бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева.
«По правилам ММА было бы преимущество у Александра Емельяненко, вы понимаете. А по правилам бокса здесь шансы уравниваются. На длительность боя, я думаю, шансов все-таки больше у Александра, а на один удар – у Кокляева. Если попадет, то мало не покажется.
Интрига сохраняется. Тут важно как попасть, с какого угла, с какой силой. В тяжелом весе вообще один удар выше плеч – это нокаутирующий. Представляете, такая махина под 140 кг попадает по вашей голове с космической скоростью», – приводит слова Нурмагомедова РЕН ТВ.
- Емельяненко и Кокляев подерутся 29 ноября, бой состоится в Москве на «ВТБ Арене».
- Поединок пройдет по правилам бокса.
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