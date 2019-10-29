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212-килограммовый боец из России вышел на первый бой и нокаутировал соперника за 20 секунд

212-килограммовый боец из России вышел на первый бой и нокаутировал соперника за 20 секунд
Eurosport

1 час назад

Суперсупертяжеловес.

212-килограммовый боец из России Денис Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах.

31-летний Вильданов раньше занимался пауэрлифтингом и регби, а на первый бой в MMA вышел против такого же новичка – 29-летнего Арнольда Величко, вес которого составляет 146 кг.

Поединок был недолгим – через 20 секунд Вильданов оформил победу. Он провел успешный джеб, а затем прижал соперника к краю клетки и добил несколькими ударами.

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  • Бой организовал Амиран Сардаров – автор блога «Дневник Хача».
  • Ранее Сардаров сделал возможным бой между Вячеславом Дациком и Артемом Тарасовым.

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