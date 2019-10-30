Американский боец MMA Нэйт Диас больше не рассчитывает на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

«Раньше этот бой был мне интересен, а сейчас это все равно что пинать мертвую собаку. Я разве не пытался с ним подраться? Они спросили меня, с кем я хочу драться, и я назвал Хабиба. Потом мне дали бой с Петтисом, а теперь – бой за BMF-титул с Масвидалем. Начали говорить, мол, жди очереди [чтобы подраться с Хабибом].

Когда я столкнулся с ним и его командой на турнире WSOF, они стояли, фотографировались и смотрели бой моего друга Джейка Шилдса. Они сделали групповое фото на моем фоне, смеясь надо мной. Он смеялся на выходе к клетке моего друга. Там было 12 россиян. Я выписал ему леща за то, что насмехался. Я спросил: «Че?»

А они ничего не сделали. Набросилась охрана, и меня выкинули из зала. Я не смог досмотреть бой друга. Я ждал этого засранца снаружи, чтобы снова надавать ему по заду. Но они сбежали. Мне не следовало так поступать. Это безрассудно и глупо. Я разозлился. Он вел себя как мистер Правильный, обливая всех грязью. «Мне не нужен весь этот трешток, потому что я...» Вел себя будто жертва, прямо как с Конором.

Потом я говорю им, что хочу драться с Хабибом, а мне отвечают: «Жди очереди». Да поцелуйте меня в зад. Я с тобой и так не буду драться, ведь ты уже проиграл. Зачем мне драться с тем, кто не хочет боя и уже получил от меня леща? Так что я не переживаю, что у меня нет с ним боя», – приводит слова Диаса AllBoxing.

Ранее Диас получил дисквалификацию на бой с Масвидалем за употребление допинга, но позже ее отменили.

Статистика Нэйта в MMA – 20 побед и 11 поражений.

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